ЦСКА и «Зенит» проваливают концовку сезона. Армейцы могут выбить команду Семака из гонки за титул

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года

Красно-синие забили в премьер-лиге больше всех.

11 мая в 28-м туре чемпионата России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте winline.ru стартует с 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит встречи. На его победу предложен коэффициент 1.79, что соответствует 53% вероятности исхода. Успех ЦСКА доступен за 5.00 (20%), а ничья идет за 3.55 (27%).

Армейцы не уступили сине-бело-голубым в основное время в четырех официальных матчах подряд. На продление серии (Х2) можно сыграть за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.77, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.05.

Эксперты Winline считают, что самый вероятный точный счет поединка — 1:1 за 5.60.

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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 11 мая 2024 года

У петербуржцев не все гладко на финише сезона. Команда Сергея Семака не выиграла в четырех встречах подряд. А за шесть поединков набралась только одна победа.

В РПЛ «Зенит» впервые с 2005-го уступил всухую дважды подряд — постарались «Рубин» (0:2) и Динамо (0:1). Еще два матча завершились вничью — с «Факелом» в РПЛ (1:1) и ЦСКА в Кубке России (1:1). С армейцами у сине-бело-голубых и вовсе запланировано две встречи кряду — в чемпионате России и ответка в Кубке. Обе игры пройдут в Санкт-Петербурге с разницей в четыре дня.

Несмотря на неудачную серию, Клаудиньо и партнеры возглавляют таблицу РПЛ. Они впереди «Краснодара» и «Динамо» на одно очко. По забитым мячам (45) «Зенит» на третьем месте после ЦСКА (47) и «Динамо» (46). Зато все остальные команды чемпионата России пропустили больше петербуржцев (24).

Больше всех очков по гол+пас в составе сине-бело-голубых набрал Матео Кассьерра (19+7 во всех турнирах). На втором месте — Иван Сергеев (11+3). Замыкает топ-3 Клаудиньо (5+8).

ЦСКА тоже накрыли проблемы — ни одной победы за пять матчей (два поражения, три ничьих). Армейцы проиграли двум клубам из нижней части таблицы — аутсайдеру «Балтике» (1:3) и «Ахмату» (1:2). Кроме того, команда Владимира Федотова не справилась со «Спартаком» (0:0), «Рубином» (2:2) и «Зенитом» в Кубке России (1:1). Причем четыре поединка из пяти прошли на «ВЭБ Арене».

Красно-синие идут на восьмом месте, отставая от лидирующей тройки на 11 очков. При этом ЦСКА забил больше всех в чемпионате (47), но и пропускал очень часто (38). В верхней половине таблицы этот показатель хуже только у «Ростова» (40).

Федор Чалов набрал больше всех очков по системе гол+пас (15+5 во всех турнирах). На втором месте — Аббосбек Файзуллаев (5+11). На третьей строчке — Антон Заболотный (11+3).

В Кубке России ЦСКА и «Зенит» вышли в финал Пути РПЛ. В первом матче они сыграли вничью в Москве (1:1). Ответная встреча пройдет в Петербурге 15 мая.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — ЦСКА

У «Зенита» не сыграет Данил Круговой, которого отстранили от основного состава за переход в ЦСКА. Также вне заявки Марио Фернандес — из-за проблем со здоровьем.

У армейцев с прошлого года недоступен Максим Мухин, порвавший крестообразную связку. Он не сыграет до конца сезона.

Дисквалификаций у обеих команд нет.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

Армейцы не уступили сине-бело-голубым в основное время в четырех матчах подряд во всех турнирах, но добились успеха только однажды. Да и в Суперкубке России ничья привела к серии пенальти, которую выиграла команда Семака.

На отрезке из 10 встреч петербуржцы были сильнее шесть раз, а москвичи — только однажды.

В РПЛ соперники сыграли друг с другом 57 раз: 22 победы у «Зенита», 17 — у ЦСКА, еще 18 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Обе команды в последнее время выступают неудачно. Сине-бело-голубые в шести матчах подряд не оформили больше одного мяча. Да и в четырех недавних очных встречах «Зенит» и ЦСКА не пробили «верх» по голам. Но при родных фанатах петербуржцы не уступили в 17 из 18 последних встреч. А армейцам не проиграли в 13 из 15 поединков. Наиболее вероятный результат — победа хозяев или ничья с небольшим количеством результативных попаданий.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.12.

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