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НХЛ

Сегодня, 09:03

«Виннипег» победил «Лос-Анджелес», отыгравшись с 0:2

Руслан Минаев
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«Виннипег» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Гости отыгрались со счетом 0:2.

У «Джетс» 4 (1+3) очка набрал Габриэль Виларди, который летом перешел из «Кингз».

«Виннипег» набрал 36 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 36 очками занимает 4-ю строчку «Запада», опережая «Джетс» по дополнительным показателям.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Копитар — 11 (бол., Фиала, Байфилд), 9:36 — 1:0. Лафферье — 3 (Дюбуа), 12:29 — 2:0. Элерс — 8 (Виларди), 26:08 — 2:1. Элерс — 9 (Виларди, Шайфли), 33:19 — 2:2. Шайфли — 10 (Виларди, Элерс), 35:00 — 2:3. Виларди — 2 (Демело), 42:30 — 2:4. Шайфли — 11 (п.в., Элерс), 59:58 — 2:5.

Вратари: Тэлбот — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (11+15+6) — 29 (6+13+10).

Наши: — - Наместников (16.01/2/0).

14 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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