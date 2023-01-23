Мичков занял четвертое место в предварительном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи

Сегодня, 20:21
Известный североамериканский журналист и аналитик Боб Маккензи опубликовал предварительный рейтинг лучших проспектов предстоящего драфта новичков НХЛ 2023 года.
Российский нападающий СКА Матвей Мичков, который сейчас находится в аренде в «Сочи», занимает четвертое место.
Первую строчку занимает форвард молодежной сборной Канады и «Реджайны» Еоннор Бедерд.
Рейтинг драфта НХЛ-2023
Версия Боба Маккензи
Январь 2023 года
1. Коннор Бедард — нападающий (Канада)
2. Адам Фантилли — нападающий (Канада)
3. Лео Карлссон — нападающий (Швеция)
4. Матвей Мичков — нападающий (Россия)
5. Зак Бенсон — нападающий (Канада)
6. Уилл Смит — нападающий (США)
7. Брейден Ягер — нападающий (Канада)
8. Колби Барлоу — нападающий (Канада)
9. Далибо Дворски — нападающий (Словакия)
10. Райан Леонард — нападающий (США)...
24. Михаил Гуляев — защитник (Россия)
25. Даниил Бут — нападающий (Россия)
35. Дмитрий Симашев — защитник (Россия)