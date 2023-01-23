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НХЛ

Сегодня, 20:21

Мичков занял четвертое место в предварительном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи

Иван Шитик
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru
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Известный североамериканский журналист и аналитик Боб Маккензи опубликовал предварительный рейтинг лучших проспектов предстоящего драфта новичков НХЛ 2023 года.

Российский нападающий СКА Матвей Мичков, который сейчас находится в аренде в «Сочи», занимает четвертое место.

Первую строчку занимает форвард молодежной сборной Канады и «Реджайны» Еоннор Бедерд.

Рейтинг драфта НХЛ-2023

Версия Боба Маккензи

Январь 2023 года

1. Коннор Бедард — нападающий (Канада)

2. Адам Фантилли — нападающий (Канада)

3. Лео Карлссон — нападающий (Швеция)

4. Матвей Мичков — нападающий (Россия)

5. Зак Бенсон — нападающий (Канада)

6. Уилл Смит — нападающий (США)

7. Брейден Ягер — нападающий (Канада)

8. Колби Барлоу — нападающий (Канада)

9. Далибо Дворски — нападающий (Словакия)

10. Райан Леонард — нападающий (США)...

24. Михаил Гуляев — защитник (Россия)

25. Даниил Бут — нападающий (Россия)

35. Дмитрий Симашев — защитник (Россия)

Коннор Бедард
Матвей Мичков
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