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НХЛ

Сегодня, 07:45

Моррисси стал первым защитником в истории «Виннипега», отдавшим четыре голевые передачи в одном матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Виннипега» Джош Моррисси отдал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

Как сообщает сайт лиги, 28-летний канадец стал первым защитником в истории «Джетс» с 4 ассистами в одной игре. При этом Моррисси является вторым игроком в истории «Виннипега» и «Атланты Трэшерз» (так клуб назывался с 1999 по 2011 год) с таким количеством очков. Первое место занимает Дастин Бафлин, у которого 2 четырехочковых матча.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 Моррисси сыграл 15 матчей и набрал 14 (1+13) очков.

Дастин Бафлин
Джош Моррисси
ХК Виннипег Джетс
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