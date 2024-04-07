Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:37

Форвард «Северстали» Лишка: «Со своим талантом Овечкин может позволить себе чипсы и сэндвич»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал фотографию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с чипсами и сэндвичем.

Овечкина сфотографировали с едой из фастфуда перед матчем «Вашингтона» против «Торонто» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон, и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду», — цитирует Лишку Legalbet.

Источник: Legalbet
1
0
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Опубликованы кадры с места нападения на двух полицейских в Подмосковье
Месть Чалову за отказ подписывать контракт, новый герой и разрушенное проклятье. Что случилось в матче ЦСКА - «Факел»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье
Популярное видео
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терещенко о новом рекорде Овечкина в НХЛ: «Он идет к этому всю жизнь»