Форвард «Северстали» Лишка: «Со своим талантом Овечкин может позволить себе чипсы и сэндвич»

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Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал фотографию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с чипсами и сэндвичем.
Овечкина сфотографировали с едой из фастфуда перед матчем «Вашингтона» против «Торонто» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон, и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду», — цитирует Лишку Legalbet.