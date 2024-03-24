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24 марта, 02:39

Гол Форсберга принес «Нэшвиллу» победу над «Детройтом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нэшвилл» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забил нападающий хозяев Филип Форсберг.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 88 очками в 71 матче, команда одержала пятую победу подряд.

«Детройт» идет на восьмой строчке «Востока» с 78 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Форсберг — 39 (Йоси, Нюквист), 54:46 — 1:0.

Вратари: Сарос — Лайон (57:59).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 32 (13+7+12) — 22 (8+9+5).

24 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17836 зрителей.

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