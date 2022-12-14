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Сегодня, 06:42

«Нэшвилл» проиграл «Эдмонтону», у Тренина голевая передача

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Голы: Гласс — 2 (Йоси, Сиссонс), 1:15 — 1:0. Хаймэн — 11 (Бушар, Макдэвид), 8:19 — 1:1. Хаймэн — 12 (Драйзайтль, Макдэвид), 14:50 — 1:2. Драйзайтль — 20 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 19:55 — 1:3. Джохансен — 8 (Форсберг, Янковски), 23:22 — 2:3. Драйзайтль — 21 (Хаймэн, Макдэвид), 24:19 — 2:4. Фаббро — 1 (Тренин, Йоси), 29:53 — 3:4. Макдэвид — 26 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:55 — 3:5. Хаймэн — 13 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 57:23 — 3:6.

Вратари: Ланкинен (56:54 — 57:23) — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 32 (7+11+14) — 37 (14+11+12).

Наши: Тренин (15.12/2/0) — Костин (9.48/0/0).

14 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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