Сегодня, 22:00
2.00 (мск) «Каролина» — «Оттава»
2.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
3.00 «Сент-Луис» — «Филадельфия»
4.30 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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«Питтсбург» в очередном матче сыграет с идущим третьим на «Востоке» «Нью-Джерси». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Евгения Малкина и компании не так много шансов на успех. Взять победу гостей можно с коэффициентом 3.05, что приблизительно 32% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), а триумф «Девилз» — за 1.97 (51%).