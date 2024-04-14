«Оттава» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Монреаль» — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сенаторз» 3 (2+1) очка набрал Брэйди Ткачак, еще по шайбе забросили Шейн Пинто, Тома Шабо и Дрейк Баттерсон, Джейк Сандерсон отметился ассистентским хет-триком. У «Канадиенс» дубль оформил Коул Кофилд, также отличились Майкл Мэтсон и Алекс Ньюхук.

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