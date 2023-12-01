Овечкин не сказал точно, когда планирует вернуться в «Динамо»

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не знает, что будет делать после окончания контракта с «Вашингтоном», который истекает летом 2026 года.

— Есть ли у вас уже решение, как поступите, когда закончится нынешний контракт с «Вашингтоном»? Можете ли еще продлить — или точно поедете играть в «Динамо»? Зависит ли это от того, побьете ли к тому моменту рекорд Гретцки?

— Еще не знаю. Сначала этот сезон надо доиграть, потом два последующих. До конца контракта — еще больше двух лет! А дальше будем думать.