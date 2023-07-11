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Сегодня, 09:38

Овечкин включен в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers.

Издание составило тройки атаки из лучших форвардов. В одном звене с Овечкиным оказались Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

Состав всех троек:

Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу
Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр
Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси
Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк

Отметим, что издание впервые опубликовало этот рейтинг больше трех лет назад и подняло из архива в мае.

37-летний Овечкин с 2005 года играет за «Вашингтон». Он занимает второе место среди снайперов в истории НХЛ. У россиянина 822 гола за карьеру в лиге, у Уэйна Гретцки — 894. В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

В сезоне-2022/23 «Кэпиталз» не попал в плей-офф НХЛ. Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин. «Вашингтон» стал еще старше. Поможет ли команда Овечкину в погоне за вечным рекордом?
Александр Овечкин
Сидни Кросби
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Марио Лемье
Уэйн Гретцки
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