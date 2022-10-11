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Сегодня, 11:39

Плющев — о словах Гашека: «Видимо, он хочет попасть в политику»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах в Чехии.
«Кроме улыбки у меня эта новость ничего не вызывает. Гашек берет на себя много. Видимо, в политику хочет попасть. Или хочет обрести популярность за счет этого. Есть хорошая русская поговорка: «Не в свои сани не садить!». Вот это и советую Гашеку», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. Тогда Гашек предупредил, что Минестерство выступает против участия россиян.

7 и 8 октября в Праге прошли два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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