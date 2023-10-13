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НХЛ

Сегодня, 17:02

Плющев считает, что «Вашингтон» не является заложником ситуации из-за рекорда Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию от американских СМИ, что «Вашингтон» является заложником ожидаемого рекорда российского нападающего Александра Овечкина, в результате чего в команде не происходит омоложение состава из-за обещания россиянину и случаются невынужденные травмы.

«Не соглашусь с этим утверждением. «Вашингтон» нисколько не является заложником ситуации, связанной с рекордом Александра в НХЛ. Овечкин точно не влияет на травмы других хоккеистов, а насчет омоложения состава — оно всегда должно проходить грамотно и с учетом всех конкретных обстоятельств и нюансов в команде и клубе. Если планируется аккуратное интегрирование молодежи в состав — это не означает, что надо повально всех менять», — приводит слова Плющева RT.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1216399-plyuschev-vashington-ovechkin
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
Уэйн Гретцки
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