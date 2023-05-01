Снуп Догг может стать совладельцем «Оттавы»

Известный рэпер Снуп Догг может стать одним из владельцев «Оттавы», сообщает The Athletic.

По данным источника, музыкант претендует на покупку «Сенаторз» вместе со своим бизнес-партнером, кинопродюсером и миллиардером Неко Спарксом. Как отмечает Sportspromedia, бизнесмен готов заплатить за клуб 950 миллионов долларов.

«Он страстно вовлечен. У него есть идеи. Он взволнован. Он хочет эту команду», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в покупке «Сенаторз» заинтересован актер Райан Рейнольдс.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.