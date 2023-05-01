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Сегодня, 20:12

Снуп Догг может стать совладельцем «Оттавы»

Руслан Минаев
Снуп Догг.
Фото Global Look Press
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Известный рэпер Снуп Догг может стать одним из владельцев «Оттавы», сообщает The Athletic.

По данным источника, музыкант претендует на покупку «Сенаторз» вместе со своим бизнес-партнером, кинопродюсером и миллиардером Неко Спарксом. Как отмечает Sportspromedia, бизнесмен готов заплатить за клуб 950 миллионов долларов.

«Он страстно вовлечен. У него есть идеи. Он взволнован. Он хочет эту команду», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в покупке «Сенаторз» заинтересован актер Райан Рейнольдс.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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