«Рейнджерс» в ночь с 15 на 16 апреля дома примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Нью-Йорке на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Рейнджерс» — «Оттава» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Следите за ключевыми событиями поединка НХЛ между «Рейнджерс» и «Сенаторз» в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции после 81 матча со 112 очками. «Оттава» — 14-я с 76 баллами на Востоке после 80 игр.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.