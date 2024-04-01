«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 1 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 104 очка. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 75 очков.