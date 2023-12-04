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НХЛ

Сегодня, 05:50

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Сан-Хосе» — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев 4 (3+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад, Уильям Кулле и Ки-Андре Миллер, Алексис Лафренье не реализовал буллит при счете 3:3. У «Шаркс» шайбы на счету Энтони Даклера, Райана Кампентера, Джейкоба Макдональда, Фабиана Зеттерлунда и Александра Барабанова.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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