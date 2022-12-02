Терещенко поздравил Капризова с новым рекордом в НХЛ

Российский хоккеист Алексей Терещенко в беседе с «СЭ» прокомментировал игру нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3), в котором он побил рекорд клуба по продолжительности серии с голевыми передачами.

«Молодец. Хорошо, что есть такие ребята, которые играют на высоком уровне. Главное, чтобы их было как можно больше. Кирилл — большой молодец. Он проделал огромную работу. Это случилось не просто так, он действительно работал над собой. Он большой молодец», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

25-летний Капризов отметился результативным пасом в девятом матче подряд и установил новый рекорд «Миннесоты» по продолжительности серии, превзойдя достижение Джима Дауда, который в сезоне-2001/02 выступал ассистентом в восьми матчах кряду.

Также Капризов улучшил свой личный рекорд в НХЛ, набрав результативный балл в десятом матче чемпионата подряд.