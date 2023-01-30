Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:17

Самсонов: «Хорошая победа над бывшей командой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

«Хорошая победа над бывшей командой. Большая нагрузка? Иногда тяжело, но тренеры меня так поддерживают. Я рад, что Райлли удалось забить гол. Он так сильно работает на тренировке», — приводит слова Самсонова журналист Майк Стивенс.

25-летний россиянин отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой встречи.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 70 очками — на третьей строчке.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Просветов признан второй звездой матча за фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ

Бриндамор о победе над «Бостоном»: «Это лучшая команда прямо сейчас»