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Сегодня, 11:45

Самсонов посетит первый матч «Бостона» в сезоне НХЛ по приглашению клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Бостона» Сергей Самсонов планирует посетить первый матч команды в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по приглашению в связи с вхождением в число 100 легендарных игроков клуба.

«О том, что я вошел в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с «Бостоном» и знал о праздновании 100-летия клуба. Еще в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием. Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Самсонов играл за «Бостон» с 1997 по 2006 год. В составе команды Самсонов становился обладателем Колдер Трофи как лучший новичок НХЛ-1997/98 и участником матча «Всех звезд» 2001 года. Россиянин провел в «Бостоне» 549 матчей и набрал 400 (173+227) очков.

Ранее Самсонов попал в сотню легендарных игроков «Бостона» за всю историю клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/18765773
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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