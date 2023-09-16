Самсонов посетит первый матч «Бостона» в сезоне НХЛ по приглашению клуба

Сегодня, 11:45
Бывший нападающий «Бостона» Сергей Самсонов планирует посетить первый матч команды в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по приглашению в связи с вхождением в число 100 легендарных игроков клуба.
«О том, что я вошел в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с «Бостоном» и знал о праздновании 100-летия клуба. Еще в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием. Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка», — приводит слова Самсонова ТАСС.
Самсонов играл за «Бостон» с 1997 по 2006 год. В составе команды Самсонов становился обладателем Колдер Трофи как лучший новичок НХЛ-1997/98 и участником матча «Всех звезд» 2001 года. Россиянин провел в «Бостоне» 549 матчей и набрал 400 (173+227) очков.
Ранее Самсонов попал в сотню легендарных игроков «Бостона» за всю историю клуба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -