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НХЛ

Сегодня, 05:15

«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Мухамадуллин, Охотюк и Ибрагимов

Сергей Разин
корреспондент
Тимо Майер.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер перешел в «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Со стороны «Дэвилз» в сделку включены защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк, нападющие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года. Мухамадуллин на данный момент выступает за «Салават Юлаев».

Со стороны «Шаркс», помимо 26-летнего швейцарца, включены вратарь Зак Эмонд, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, а также нападающий Тимур Ибрагимов. «Сан-Хосе» сохранит за собой 50 процентов оставшегося контракта Майера на сезон 2022/23.

В текущем сезоне Майер провел 57 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.

Никита Охотюк
Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Тимо Майер
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