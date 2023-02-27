«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Мухамадуллин, Охотюк и Ибрагимов

Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер перешел в «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Со стороны «Дэвилз» в сделку включены защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк, нападющие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года. Мухамадуллин на данный момент выступает за «Салават Юлаев».

Со стороны «Шаркс», помимо 26-летнего швейцарца, включены вратарь Зак Эмонд, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, а также нападающий Тимур Ибрагимов. «Сан-Хосе» сохранит за собой 50 процентов оставшегося контракта Майера на сезон 2022/23.

В текущем сезоне Майер провел 57 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.