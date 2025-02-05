Список лучших бомбардиров НХЛ на 5 февраля: Макдэвид поднялся на 4-ю строчку

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Таким образом, 28-летний форвард набрал 70 (22+48) очков за 47 встреч и поднялся на 4-ю строчку списка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.

Лидером остается Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» с 80 (20+60) очками в 55 встречах, на втором месте — Леон Драйзатль из «Эдмонтона» с 79 (37+42) очками, а 3-ю строчку занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 77 (25+52) очков в 50 играх.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 80 (20+60) очков в 55 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 79 (37+42) очков в 53 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 77 (25+52) очков в 50 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 70 (22+48) очков в 47 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 70 (16+54) очков в 52 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 67 (30+37) очков в 55 матчах