Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 января: Маккиннон лидирует с отрывом

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Флоридой» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 66-е (14+52) очко в этом сезоне и возглавляет гонку бомбардиров. На втором месте идет нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 59 (29+30) очков, на третьем — форвард «Колорадо» Микко Рантанен — 58 (24+24) очков.

В топ-10 входят нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 55 (17+38) очков и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 50 (23+27) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 41 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 39 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 41 матче

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 56 (14+42) очков в 41 матче

5. Никита Кучеров («Тампа») — 55 (17+37) очков в 35 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 36 матчах