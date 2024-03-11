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НХЛ

11 марта, 06:27

Свечников прокомментировал крупную победу «Каролины» над «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (7:2).

«Мы просто хотели продолжать играть в свой хоккей, чувствовали в себе уверенность. Думаю, мы контролировали игру на протяжении всего матча», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

23-летний россиянин сделал два голевых паса и забросил одну шайбу, став первой звездой встречи.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 64 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 67 очками в 64 играх.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Каролина Харрикейнз
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