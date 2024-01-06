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НХЛ

Сегодня, 08:51

Свечников рассказал, за счет чего ему удалось набрать 3 очка в матче с «Вашингтоном»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победный матч над «Вашингтоном» в НХЛ (6:2). В этой встрече хоккеист забил гол и отдал 2 ассиста.

«Я чувствую химию [с партнерами по команде]. А игра в большинстве нам удалась.

Надеюсь, мы продолжим это делать. Я думаю, что это химия. После пары подобных матчей ты начинаешь чувствовать себя уверенно. Я стараюсь сохранить эту уверенность", — цитирует россиянина НХЛ.

Результативная серия игрока на данный момент составляет 6 игр, в которых он набрал 14 (7+7) очков.

Андрей Свечников
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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