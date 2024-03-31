«Тампа» выиграла у «Айлендерс», Кучеров сделал голевую передачу

«Тампа-Бэй» дома победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей сделал дубль Энтони Чирелли (одна шайба — в пустые ворота), по одному голу у Даррена Рэддиша и Стивена Стэмкоса. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Кайл Палмьери.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отбил 36 бросков из 39.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 89 очками в 73 матчах, «Айлендерс» идут на 10-й строчке с 77 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Палмиери — 24 (Пулок, Райлли), 2:25 — 0:1. Раддиш — 6 (бол., Кучеров, Чирелли), 14:25 — 1:1. Чирелли — 17 (Пербикс, Хагель), 15:00 — 2:1. Стэмкос — 30 (Лиллеберг, Хагель), 40:21 — 3:1. Чирелли — 18 (п.в., Кучеров, Хедман), 57:14 — 4:1.

Вратари: Василевский — Варламов (56:20 — 57:14).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (21+8+11) — 28 (6+15+7).

Наши: Кучеров (20.18/8/+1) — Романов (23.21/1/-1).

31 марта. Тампа. Amalie Arena.