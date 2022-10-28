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Сегодня, 08:22

Эвасон о победе над «Оттавой»: «Миннесота» была полна решимости делать все правильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

«Мне очень понравилось, что все четыре звена внесли свой вклад. Они делали правильные вещи — забивали шайбы, держали правый фланг, не допускали рывков. Я не помню, чтобы сегодня на льду был кто-то лишний. Мы были полны решимости делать все правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» с 7 очками идет на 10-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
Дин Эвасон
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