Медведев снялся с матча против Легечки в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде

Сегодня, 21:55
Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть матч с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.
Четвертая ракетка мира снялся после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6.
По ходу партии россиянин брал медицинский тайм-аут.
Легечка в полуфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в эту стадию после снятия итальянца Янника Синнера.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4 отказ 2-го игрока