В «Вашингтоне» рассказали о состоянии Дженсене, который потерял сознание в матче с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча с «Тампой» (4:2) в НХЛ рассказал о состоянии защитника Ника Дженсена.

На 19-й минуте защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен врезался в борт после силового приема форварда «Лайтнинг» Микаэля Айссимонта. Дженсен лежал неподвижно, его унесли со льда на носилках. Команды отправились досрочно в раздевалки, однако затем вернулись доиграть первый период.

Тренер рассказал, что хоккеисту не потребовалась госпитализация. Он пришел в себя и через некоторое время покинул арену с семьей.

Айссимонт не получил по итогам эпизода штрафа.

«Вашингтон» набрал 87 очков и вернулся в зону плей-офф, выйдя на восьмое место. «Тампа» (96) — шестая.