«Вегас» победил «Аризону» дома, Мироманов забросил одну шайбу

«Вегас» обыграл «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев сделал дубль Марк Стоун, по одной шайбе у Даниила Мироманова, Вильяма Каррье и Майкла Амадио. За гостей забросили Юусо Вялимяки и Кристиан Фишер.

«Вегас» прервал серию из двух поражений и продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 47 очками в 35 матчах. «Аризона» проиграла в третий раз подряд и занимает 14-е место с 25 очками в 31 игре.

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«Вегас» — «Аризона» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Мироманов — 2 (бол., Карлссон, Кессел), 23:27 — 1:0. Вялимяки — 2 (Фишер, Ритчи), 24:45 — 1:1. Стоун — 13 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 48:56 — 2:1. Каррье — 10 (Стивенсон, Стоун), 49:50 — 3:1. Фишер — 6 (Бойд, Шмальц), 51:42 — 3:2. Стоун — 14 (мен., Стивенсон), 52:34 — 4:2. Амадио — 2 (Хэг, Смит), 57:19 — 5:2.

Вратари: Томпсон — Веймелка.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (13+10+11) — 24 (4+8+12).

Наши: Мироманов (17.45/2/0) — -.

22 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.