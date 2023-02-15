0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:48

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: «Отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о смерти Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», — приводит ТАСС слова Дэйли.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.

14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Дэйли Блинд
НХЛ
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Он был настоящим джентльменом»