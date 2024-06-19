Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Статьи

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:45

Макдэвид всего в пяти очках от величайшего достижения Гретцки! Этот рекорд казался вечным

Макдэвиду надо набрать 5 очков, чтобы повторить рекорд Гретцки в плей-офф НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Статистические итоги пятого матча финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» оказался на грани сухого поражения в финале Кубка Стэнли, но после этого одержал две победы подряд над «Флоридой» и вернул серию в канадскую провинцию Альберта. «Нефтяники» стал всего четвертой командой в истории НХЛ, которой удалось дважды выиграть в финальной серии после трех неудач на старте. Источником вдохновения для Коннора Макдэвида и компании должен стать «Торонто», который в 1942 году умудрился взять трофей, спасшись с 0-3 в противостоянии с «Детройтом».

Все команды, которым удалось победить после 0-3 в финальной серии

Продолжение серии в первую очередь организовал как раз Макдэвид, который в двух последних матчах набрал восемь очков и стал всего вторым в XXI веке хоккеистом, которому удалось преодолеть отметку в 10 баллов в отдельно взятом финале. В 2010 году «летчик» Дэн Бриер принял участие в 12 результативных атаках, что, правда, не помогло «Филадельфии» справиться с «Чикаго». Рекорд финалов — 13 очков — принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки.

Лидеры по набранным очкам за финальную серию Кубка Стэнли

В пятом матче Макдэвид набрал 4 (2+2) очка и третьим в истории набрал 40 очков за один Кубок Стэнли. Больше капитана «Эдмонтона» выбивали только Уэйн Гретцки (дважды) и Марио Лемье. От рекорда всех времен Коннора отделяют теперь всего пять баллов — вполне отыгрываемый при набранном темпе гандикап.

Лучшие бомбардиры за один розыгрыш Кубка Стэнли

Заодно Макдэвид обновил собственный ассистентский рекорд плей-офф, доведя количество результативных передач до 34, а его партнер Эван Бушар установил новое достижение для игроков обороны. Канадский защитник помог отличиться товарищам по команде 26 раз — на один больше, чем легендарный Пол Коффи в 1985 году.

Лучшие ассистенты за один розыгрыш Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
«Или «Пантерз» поднимут Кубок, или мы услышим три пьянящих слова». Американцы в предвкушении игры номер семь
Переворачивать серию «Эдмонтону» помогают меньшинство и бывший опекун Макдэвида. Прошлым летом его взяли за копейки
Скиннер: «Никогда не стоит сбрасывать со счетов «Нефть»
Бушар сделал 26-й голевой пас в Кубке Стэнли-2024 — это рекорд среди защитников
Перри: «Макдэвид тащит «Эдмонтон» на себе»
Макдэвид: «Я очень воодушевлен. Рад, что продлили серию, «Эдмонтон» это заслужил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Или «Пантерз» поднимут Кубок, или мы услышим три пьянящих слова». Американцы в предвкушении игры номер семь