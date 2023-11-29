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Сегодня, 00:15

Дикий скандал в НХЛ: олимпийского чемпиона Перри выгнали из «Чикаго». По слухам, из-за интимной связи с мамой Бедарда

Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
Михаил Скрыль
Корреспондент
Кори Перри, Коннор Бедард с мамой.
Фото USA TODAY Sports, Соцсети
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Официально причину расторжения контракта в клубе называть не стали.

Кори Перри за последние сезоны заработал статус одного из главных неудачников НХЛ. Канадский форвард менял клубы, добирался до финала Кубка Стэнли, но проигрывал в решающих сериях. С «Далласом», «Монреалем» и «Тампой» нападающему оставалось только любоваться трофеем, который выставляли во время игр финала.

В межсезонье кубковый энтузиазм Перри угас. Вместо клуба-контендера канадец выбрал перестроечное «Чикаго» и подписал однолетний контракт на 4 млн долларов. Получил наибольший кэпхит с 2021 года, когда играл еще за «Монреаль». Правда, Перри продолжила преследовать черная полоса. Контракт с «Блэкхокс» нападающий не отработал — 28 ноября клуб поместил канадца на драфт отказов.

Коннор Бедард. СМИ: нападающий «Чикаго» Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Бедарда

Кори пропустил два последних матча «Чикаго». Причины не разглашались. Генменеджер Кайл Дэвидсон только загадочно уточнял, общаясь с прессой, что Перри не будет в команде в обозримом будущем. Ветерана, которого приглашали летом, чтобы он помог адаптироваться в лиге первому номеру драфта Коннору Бедарду, таинственно отстранили. Официальное заявление от клуба пришло только сегодня. Оказывается, дело дошло до внутреннего расследования. О том, что на самом деле натворил Перри, нам придется только догадываться.

«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вел себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта стандартного игрока, так и внутреннюю политику «Блэкхокс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды. В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов. После того как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», — говорится в заявлении «Блэкхокс».

Коннор Бедард.
Фото USA Today Sports

Отстранение Перри сопровождалось странными слухами. Анонимный аккаунт в твиттере запустил инсайд об интимной связи Кори с мамой Коннора Бедарда. Позднее инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об интрижке нападающего. Дыма без огня, как известно, не бывает. Об этом намекает и категоричная позиция «Чикаго», которое не стало церемониться с авторитетным хоккеистом.

Формально канадец открыт для предложений от остальных команд, но вряд ли руководители захотят связываться со скандальным игроком. В НХЛ трепетно (но в то же время выборочно) относятся к институту репутации. Остается только догадываться, какими методами Перри помогал Бедарду адаптироваться в лиге, но теперь НХЛ с большей вероятностью закрыта для члена Тройного золотого клуба.

Коннор Бедард. Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью

После отстранения форварду приготовлены два пути: продолжить играть в Европе или закончить карьеру. Перри — 38 лет. Не исключено, что контрактом с «Чикаго» нападающий планировал завершить славный путь в НХЛ. Никто не знает, как неприятная история повлияет на желание оставаться в хоккее.

Кори могут приютить в КХЛ или чемпионате Швейцарии. Наша лига за последние сезоны приняла немало игроков, которые попали в скандалы разной степени тяжести за океаном: Рид Буше, Брендан Лайпсик, Джейк Виртанен, Алекс Гальченюк, Митчелл Миллер. Так почему бы кому-то из клубов-олигархов не уговорить олимпийского чемпиона доиграть сезон в России? Такой сценарий не выглядит правдоподобным, но в то же время месяц назад мы и представить не могли, что Перри со скандалом выгонят из «Чикаго», а одной из его причин, по слухам, будут отношения с мамой Бедарда.

Кори Перри
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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