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НХЛ

Сегодня, 15:15

Обмен Кузнецова, кризис Овечкина и масса других проблем. Как такой «Вашингтон» вышел в плей-офф?

«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Помог капитан, нашелся вратарь, и в битве с «Рейнджерс» «Кэпс» просто так не сдадутся.

Просто представьте, что вы собираетесь на важное мероприятие. Начинается все с того, что вы прожигаете утюгом любимую рубашку. Потом не можете найти брюки. Пока садитесь в машину, пачкаете ботинки. По дороге попадаете в ДТП. А когда приезжаете, становится понятно, что вы перепутали место.

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Все это кажется настоящим ужасом, но что-то похожее пережил «Вашингтон» на своем пути в плей-офф. В дебютный сезон на главного тренера Спенсера Карбери свалилась куча испытаний. Всего восемь матчей сыграл ведущий центр команды Никлас Бэкстрем — из-за травм он решил приостановить карьеру в самом начале сезона. Совсем сник Евгений Кузнецов, который после прохождения программы помощи игрокам был обменян в «Каролину». В эту же самую программу попал защитник Итэн Бир, которого подписали по ходу сезона. Много матчей пропустили из-за травм опытнейшие Оши, Пачиоретти и Манта.

И это еще не все! Сдал основной вратарь Дарси Кемпер, но тут, к счастью, на помощь пришел Чарли Линдгрен, ставший настоящим героем концовки. Но главной проблемой в первой половине сезона стал кризис в игре Александра Овечкина — шайба просто не шла в ворота после его бросков. Как же «Вашингтон» вышел из этой ситуации?

Хоккеисты «Вашингтона»
Фото USA Today Sports

Пожалуй, главные герои — Линдгрен и Овечкин. Вратарь вытащил на себе несколько матчей для команды, да и в целом выглядел очень надежно — с Кемпером «Вашингтон» перестал бы бороться за плей-офф еще в марте. Овечкин же разыгрался после перерыва на Матч звезд — он отличился 22 раза с начала февраля. Легендарная гонка за рекордом Уэйна Гретцки продолжается, но вряд ли только это было мотивацией для Овечкина. За 19 лет его игры за «Вашингтон» команда лишь четыре раза не попадала в плей-офф, и вряд ли Александр хотел завершать сезон так рано.

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Понятно, что в серии с «Рейнджерс» «Вашингтон» не будет фаворитом. И если «Кэпиталз» навяжут борьбу лучшей команде регулярного чемпионата, это уже будет успехом. Но неужели Овечкин и его команда просто так отдадут серию? Усложняют жизнь «Вашингтону» травмы защитников Сандина и Дженсена, но борьбу «Кэпиталз» навяжут. Не для того они столько времени боролись за место в плей-офф, чтобы быстро вылететь.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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