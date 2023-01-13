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Сегодня, 15:53

Певица Пелагея выиграла третий суд против хоккеиста Ивана Телегина

Пелагея и Иван Телегин.
Фото Соцсети
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Певица Пелагея объявила, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина.

«Выиграли третий суд. Чемодан подтверждающих документов», — написала певица в соцсетях.

Хоккеист и певица поженились в 2016 году. Артистка состояла в браке с Иваном Телегиным и родила от него дочку Таисию, но в 2019 году они расстались. Развод был утвержден в декабре 2020-го.

Хоккеист ранее намеревался отсудить у Пелагеи часть активов. Речь в том числе шла о квартире певицы на Нежинской улице, приобретенной на средства ее мамы-продюсера, и части гонораров: сторона Телегина утверждала, что Пелагея, якобы, прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью.

Иван Телегин
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