Сборная «России 25» победила Белоруссию в Большом туре

Сборная «России 25» обыграла Белоруссию в товарищеском матче — 6:2. Встреча проходила в Туле.

У россиян голы забили Максим Джиошвили, Василий Глотов, Иван Выдренков, Максим Соркин и Сергей Толчинский. У белорусов отметились Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

2 мая «Россия 25» победила сборную Казахстана (1:0) в Астане в матче Большого тура.

Большой тур Сборной завершится 11 мая. Сборная «России 25» проводит серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Товарищеские матчи

Большой тур Сборной 2024

Россия 25 — Белоруссия — 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)

Голы: Джиошвили — 1 (бол., Воробьев, Тянулин), 7:22 — 1:0. Мороз — 1 (Кузнецов, Пинчук), 8:25 — 1:1. Пинчук — 1 (Мороз, Салыго), 11:13 — 1:2. Глотов — 2 (Грудинин, Грицюк), 24:01 — 2:2. Выдренков — 1 (Князев, Чивилев), 36:18 — 3:2. Соркин — 2 (бол., Выдренков, Тянулин), 45:01 — 4:2. Толчинский — 1 (бол., Карпухин, Джиошвили), 45:34 — 5:2. Полтапов — 1 (Абрамов, Грудинин), 50:24 — 6:2.

Вратари: Плешков — Лубский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 58 (23+16+19) — 23 (6+8+9).

Судьи: Комаров, Прокуратов.

9 мая. Тула. Ледовый дворец. 3050 зрителей.