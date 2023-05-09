Семин заявил, что матч команды «Россия 25» в Красноярске даст толчок развитию хоккея в регионе

Президент красноярского ХК «Сокол» Александр Семин заявил, что проведение матча команды «Россия 25» в Красноярске является историческим событием и должно дать толчок еще более активному развитию хоккея в регионе.

«Очень рад, что Федерация хоккея России в рамках Лига ставок — Большого Тура привезла команду «Россия 25» в Красноярск. Еще на Матче звезд в декабре мы обсуждали этот вопрос с Романом Ротенбергом, и он сказал: «Если будете готовы — приедем с удовольствием». Губернатор края тоже одобрил планы, и в итоге все сложилось. Спасибо Роману Борисовичу за то, что подарил Красноярску настоящий хоккейный праздник. Для нашего региона, для нашего спорта это историческое событие, оно даст толчок еще более активному развитию хоккея в крае», — приводит слова Семина ТАСС.

Во вторник в Красноярске проходит матч между командой «Россия 25» и сборной Белоруссии. После второго периода россияне выигрывают со счетом 4:1.