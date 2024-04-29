Гол Комличенко в концовке принес «Ростову» победу над «Оренбургом»

«Ростов» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Хорди Томпсон. Чилиец отличился после нескольких ошибок защитников ростовчан и неудачной игры на выходе голкипера Никиты Медведева.

«Ростов» отыгрался благодаря голу Роналдо на 81-й минуте. Бразилец забил четвертый мяч в пяти последних матчах РПЛ. Победный гол на 90+6-й минуте забил Николай Комличенко.

«Ростов» (40 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (26) остался на 14-й строчке в турнирной таблице.