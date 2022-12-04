Арбитр ЖХЛ Колчина — о критике: «Судьи же не говорят на всеобщее обозрение, что тренер плохо отработал или хоккеист плохо отыграл»

Арбитр Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Елизавета Колчина в комментарии для «СЭ» ответила на вопросы о работе на Матче звезд ЖХЛ и критике судейства.

4 декабря сборная Запада обыграла команду Востока (4:3) в Матче звезд лиги.

— Насколько ценно для арбитра попасть на Матч звезд ЖХЛ?

— Это, безусловно, очень ценно. Понимаешь, что тебе доверяют. На Матче звезд собираются лучшие игроки лиги и показывают отличный хоккей. Обслуживать его очень достойно. Спасибо руководству, что доверило поработать на Матче звезд. Рада еще и потому, что он проходит в моем родном городе, где я родилась и живу.

— Работа на Матче звезд ЖХЛ отличается от игр регулярного чемпионата?

— Честно, думала перед матчем, что будет отличаться. Все-таки праздник. Но, отсудив матч, поняла, что нет. Это такая же игра, как и в чемпионате. Такие же удаления. Девочки бьются всерьез, сегодня игра шла до последних секунд. Для определения спорных моментов пользовались видеоголом, то есть все системы работали на уровне. Получился атмосферный матч, болельщики активно сопереживали.

— Что точно необычно, так это зеленая форма судей. Вам объяснили, почему арбитры вышли в таких цветах?

— Нет, но я удивлена выбору зеленого цвета. Видимо, все из-за того, что команды Востока и Запада играли в черной и белой форме. Чтобы мы не сливались, нам выбрали не черно-белый, а зеленый.

— Расскажите, как вы стали хоккейным арбитром?

— В 15 лет я пришла в хоккейную школу Сергея Макарова. Отзанималась ровно год — с ноября по ноябрь до 16 лет. Мой год был выпускным. Понимала, что заниматься один год и попасть в профессиональную команду невозможно, но развиваться по линии судейства получится. И уже десятый год с 16 лет работаю арбитром.

— С каких матчей начали путь арбитра?

— Изначально судила матчи детей. Потом меня подключили к чемпионату России среди женщин. Жалко, что сейчас для России закрыты международные соревнования.

— Какая ваша мечта и высшая цель, как хоккейного арбитра?

— Поработать на чемпионате мира или Олимпиаде. Это было бы круто. Жду, когда с России снимут все ограничения, и спортсмены и судьи получат возможность участвовать на международных соревнованиях.

— Как вы относитесь к публичному обсуждению работы арбитров? В КХЛ за разговоры о судействе тренеров штрафуют на 300 тысяч рублей. Правильно ли, что лига так оберегает арбитров от критики?

— Считаю это абсолютно правильным. Судьи же после игры не говорят на всеобщее обозрение, что тренер плохо отработал или хоккеист плохо отыграл. Так что это абсолютно правильно.