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Сегодня, 00:42

Щитов: «Канадцы должны пройти в финал ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник КХЛ Никита Щитов дал прогноз на полуфинальный матч чемпионата мира-2023 Канада — Латвия.

«Не знаю насчет мягкотелости шведов, но никто не ожидал, что получится такой результат. Видимо, латыши были сверхмотивированы. Сказались характер, желание победить и родные стены, которые им помогли. Посмотрим, что будет в матче с Канадой. В этой сборной все-таки играют энхаэловцы. Канадцы всегда выделяются тем, что они одинаково настраиваются на любого соперника и играют с большой самоотдачей. Конечно, все может быть, хоккей тем и интересен. Но я считаю, что канадцы должны пройти в финал», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

Полуфинал ЧМ-2023 Канада — Латвия пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 14:20 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-v-hokkee-vse-mozhet-by-t-no-kanadtsy-dolzhny-projti-v-final/
Никита Щитов
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