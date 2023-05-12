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Сегодня, 13:51

Щитов: «Чемпионат мира и без России полезно посмотреть»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по хоккею в отсутствие россиян.

«Мне любой хоккей интересен. Чемпионат мира и без России полезно посмотреть. Как развивается игра, кто какую тактику, стратегию использует. Какая молодежь приезжает, кстати, надо составы посмотреть, может друзья и бывшие партнеры участвуют, буду за них переживать. Для меня спорт вне политики, пусть показывают по телевизору, с удовольствием посмотрю. Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя. Лично я чаще всего слежу за Швецией, буду и за них болеть», — цитирует Щитова Legalbet.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://legalbet.ru/news/shitov-chempionat-mira-po-hokkeyu-interesen-i-bez/
Никита Щитов
Хоккей
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