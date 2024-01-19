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Игры БРИКС

Сегодня, 17:13

На Играх БРИКС будут представлены 29 видов спорта

Алина Савинова
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в программу Игр БРИКС вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

«В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта. Единственное, здесь было бы сложно провести соревнования именно по игровым видам спорта. Мы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу, волейболу. Перевели это все либо в пляжный формат, либо «3 на 3». В том числе мы взяли две дисциплины из фиджитал-спорта. У нас будет фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол», — приводит ТАСС слова Леонова.

Игры БРИКС-2024 будут проходить с 12 по 23 июня в Казани (Россия). Ожидается, что на турнир приедут спортсмены из 50 государств. Приглашение получат страны, которые изъявили желание присоединиться к объединению — Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран.

Соревнования завершатся за месяц до начала летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Источник: https://tass.ru/sport/19771201
Владимир Леонов
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