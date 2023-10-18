Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС

В этом году в соревнованиях объединения впервые примут участие паралимпийцы, в следующем — Игры запланированы в открытом формате.

В Играх БРИКС-2023, которые состоятся в Дурбане (ЮАР) с 18 по 21 октября, примут участие 34 российских спортсмена. Среди них рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев. Конкуренцию нашей команде составят сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а общее количество участников превышает 500 спортсменов. Помимо плавания на Играх будут разыграны медали еще в четырех олимпийских дисциплинах (теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис) и впервые в двух паралимпийских видах спорта в юниорской категории (теннис и настольный теннис).

Международный опыт

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое с 2006 года входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября этого года в объединение официально вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Объединение защищает интересы формирующихся и развивающихся стран, способствует многополярности мира и демократизации международных отношений, а также содействует развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении. Дух БРИКС, характеризующийся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, привлекает все больше стран к членству в организации и взаимодействию с ней (в прошлом году свои заявки на вступление подали более 20 стран).

Фото Global Look Press

Спортивные форумы объединение начало проводить в 2016 году. Тогда Индия провела футбольный турнир стран БРИКС среди юношей до 17 лет. В 2017 году в Гуанчжоу прошли вторые Игры БРИКС, на которых спортсмены соревновались в двух дисциплинах: волейбол и ушу. Третьи по счету Игры состоялись в 2018 году в Йоханнесбурге и включали в себя соревнования по волейболу (мужчины и женщины) и женскому футболу. Потом наступил четырехлетний перерыв, который был прерван Китаем. В 2022 году КНР организовала соревнования по киберспорту. В ЮАР же спортсмены вновь будут соревноваться вживую, в рекордном для Игр количестве дисциплин.

«Следуя рекомендации лидеров БРИКС, Южная Африка на этот раз примет расширенную программу Игр, в которой будет представлено не только больше спортивных дисциплин, но впервые будут участвовать паралимпийцы», — говорится в сообщении оргкомитета.

Согласно регламенту, программу и возрастную категорию участников определяет страна, принимающая Игры: бадминтон (не старше 21 года); настольный теннис, в том числе паралимпийский (не старше 19 лет); пляжный волейбол (не старше 21 года); плавание (не старше 20 лет); теннис, в том числе паралимпийский (не старше 21 года).

Важно отметить, что параллельно будут проходить Панамериканские игры-2023, которые, конечно, отвлекут внимание спортсменов из Бразилии (в Сантьяго будут разыграны олимпийские лицензии в Париж-2024). Тем не менее лишним этот международный старт для наших спортсменов точно не будет.

«Международные старты очень важны для членов сборной, — отметил «СЭ» президент Федерации плавания Москвы, призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин. — В любом случае они дают дополнительную мотивацию. Все-таки уровень волнения другой. Качество подготовки растет, когда спортсмен понимает, что ему надо выступать на международной арене. Игры БРИКС — это один из вариантов, где спортсмены смогут себя проявить и восполнить отсутствие международных стартов. Конечно, конкуренция будет не так высока, как на Олимпиаде, но сейчас выбирать не приходится».

Также Коротышкин отметил, что уровень организации Игр будет высоким. «Может, даже выше, чем на некоторых Олимпиадах, — добавил спикер. — И результаты некоторых российских спортсменов, которые в данный момент бьют мировые рекорды, показывают всем, что уровень наших соревнований может быть даже выше, чем чемпионаты Европы или даже мира».

Фото Global Look Press

Открытый статус в Казани

В следующем году Игры БРИКС пройдут в Казани, а в соревновательную программу войдут около 25 видов спорта, рассказал министр спорта Олег Матыцин. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов уточнил, что из водных видов в Казани будут представлены плавание, синхронное плавание и прыжки в воду, при этом водное поло в программу не войдет. Дополнительно организаторы предложили каждой из стран-участниц добавить по одному национальному виду спорта. От Бразилии предложили капоэйру, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России — борьбу на поясах. Этот вид спорта популярен в Татарстане.

Игры БРИКС-2024 пройдут с 12 по 23 июня. То есть они завершатся всего за месяц до старта Олимпийских игр в Париже. Еще важный момент, что Игры в России получат открытый статус. «Мы открыты не только для стран — участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Ожидается, что приглашения в Казань точно получат представители государств, изъявивших желание присоединиться к союзу. Это Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран. Всего на Игры БРИКС-2024 ждут представителей примерно из 50 стран.

«Страны БРИКС — наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, — отмечает Олег Матыцин. — Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий. В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства Российской Федерации в объединении, они запланированы в открытом формате — мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе. Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе».