Песков назвал «узурпацией права на спорт» препятствие МОК проведению Игр дружбы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Игр дружбы.

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого.

Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики — вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.