Поздняков: «Глава ВАДА Банька рассказал российским пранкерам все по полной»

29 марта, 13:30
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал все, что мог.
«Считаю, что Банька рассказал все, что мог и не мог. Его развели по полной. Но все то, о чем мы всегда говорили в кулуарах, он рассказал своими словами», — цитирует Позднякова ТАСС.
19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.