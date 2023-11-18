Журова считает, что ВАДА и МОК теряют контроль над мировым спортом

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) давят на страны из-за надвигающейся потери контроля над мировым спортом.

«ВАДА говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хоккейную лигу, создаются новые спортивные структуры. Там ВАДА и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать. Да, ВАДА и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право ВАДА имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать. А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом ВАДА, внутри страны и везде выдерживаем все правила», — приводит слова Журовой ТАСС.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.