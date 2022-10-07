Все ради любви: как сложилась баскетбольно-ватерпольная семья Марии Степановой и Дениса Зубова

Насмешки из-за разницы в росте, неординарные ухаживания, завершения профессиональной карьеры — и это только малая часть того, на что пошли супруги ради друг друга.

Центровая Мария Степанова — суперзвезда российского баскетбола. Трехкратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира и двукратная обладательница бронзовых наград на Олимпийских играх. Эта сторона жизни знакома многим фанатам Марии, но есть и другая, где она — любящая мама и жена, научившаяся не выбирать между спортом и семьей, а совмещать эти две грани.

Свел Степанову с ее будущим мужем Санкт-Петербург, когда ЦСКА, за который она выступала, приехал на матчи в Северную столицу.

— Мы оба жили в Москве, а познакомились в Питере. Что любопытно, в день моего рождения! Так получилось, что наши с Денисом команды поселили в одну гостиницу. Вечером, когда я с девчонками отмечала день рождения, в мой номер заглянули ватерполисты. Среди них был и Денис. Он так пристально на меня посмотрел! Я отвела взгляд, а сама чувствую, что этот парень продолжает смотреть. Так и переглядывались весь вечер", — приводит слова спортсменки «Экспресс-газета».

Так их отношения и стали развиваться от праздника к празднику. Первое свидание выпало на 8 Марта. Правда, на нем их отношения могли и закончиться, поскольку Мария опоздала на целый час.

— Слишком долго готовилась к встрече и поняла, что опаздываю. Отец решил подвезти меня на машине. Но машина застряла, и мне пришлось ее толкать (смеется). Потом вернулась домой, чтобы переодеться. Но Денис меня все-таки дождался. Я была даже удивлена, но он сказал: «Я бы не ушел, пока ты не пришла бы», — рассказывала Мария «Новым известиям».

Букет из воблы

Отношения у спортсменов строились непросто. Оба постоянно в разъездах. Приходилось искать способы, чтобы не терять связь друг с другом.

— Каждое лето я играла в Америке в NBA. Звонок. «Алло! Маш! Как дела?» — в трубке пи-пи-пи... Не поняла: «Кто это?» Опять звонок. «Это Денис! У меня — все хорошо! Как ты?» Пи-пи-пи... И в третий раз: «Все, у меня деньги закончились! Пока!» Сотовых еще не было — и Денис спускал все деньги на дорогие карточки, чтобы позвонить в Америку: «Маш, купил карточки. На всю зарплату. Поговорил с тобой», — вспоминала Степанова в интервью «Советскому спорту».

Да и не всегда только расстояние усложняло их отношения. Порой просто случались конфликты, и приходилось совершать неординарные поступки, чтобы снова наладить контакт.

— Мой муж однажды выпрыгнул из поезда, чтобы раньше меня увидеть! Я жила в пригороде Питера. И Денис, не дожидаясь, пока поезд Москва — Санкт-Петербург прибудет на конечную, на ходу, на скорости 80 километров сиганул из вагона на станции Тосно. Пришел, хромая, весь порванный, — рассказывала Мария «Советскому спорту».

Отношения Марии и Дениса влияли на них обоих положительно. Так Степанова отучила Зубова курить, а он буквально вынудил ее стать чемпионкой Европы.

— С курением тоже забавная история. Мне не нравилась эта его привычка. Говорю: «Бросай!» А он: «Станешь лучшей баскетболисткой Европы — тогда перестану курить». Ну, мне ничего не оставалось делать (смеется), — вспоминала в интервью «Новым известиям» Мария.

Да и в целом Денис оказался невероятно оригинальным, чем и покорил Марию.

— Зная, что я люблю воблу, на 8 Марта подарил мне вместо цветов букет из воблы, — делилась Мария в интервью «Советскому спорту».

Мария Степанова. Фото Getty Images

Будешь сидеть в кресле, а я буду сдувать с тебя пылинки

После нескольких лет ухаживаний и свиданий спортсменам стало понятно, что отношения готовы выйти на новый уровень. Но проблема все та же — оба профессиональные игроки уровня национальных сборных.

— Я уже в Чехии играла за «Гамбринус». Он выступал в России. Виделись мы неделю в год. Такая жизнь была невыносимой. Вот я и сказала Денису при встрече: «Надо что-то решать. Дальше так продолжаться не может». Он мне и ответил: «Бросай баскетбол, а я буду зарабатывать деньги. Можешь не заниматься приготовлением еды, не мыть посуду, не стирать. Все заботы я беру на себя. Будешь сидеть в кресле, а я буду сдувать с тебя пылинки». (Смеется.) Но я ответила: «Баскетбол не брошу». Он все понял и принял мужественное решение завершить карьеру. У него ведь был еще год контракта с клубом. Кроме того, он являлся кандидатом в национальную сборную. Мог бы выступить на Олимпиаде. Я ему очень благодарна за такой поступок, — рассказывала Степанова «Новым известиям».

Мужественный поступок Дениса позволил баскетболистке и ватерполисту создать крепкую семью. Для свадьбы день выбрали, конечно, необычный. Первая встреча — 23 февраля, первое свидание — 8 марта, а свадьба — 14 февраля, в день всех влюбленных. Поженились на родине Марии в Тосно. Правда, перед тем как ответить любимому согласием, баскетболистка его сразу предупредила, что она точно не из тех женщин, кого можно назвать домохозяйкой.

— Когда Денис делал предложение, я его спрашивала: «Зачем я тебе такая нужна?! Я готовить не умею!» Я в Америке готовила курицу — сработала сигнализация. Просто поставила ее жарить, села читать книжку. Оборачиваюсь — а там пожар! Блин, думаю, сейчас приедут пожарные — мне еще за вызов платить. Выбежала со сковородой на улицу, — поделилась с «Советским спортом» спортсменка.

Кормила ребенка на скамейке запасных

После волевого решения Дениса о завершении карьеры Мария забеременела. И получилось, что на время они оба смогли окунуться в тихую семейную жизнь. Правда, далось это неусидчивой Степановой не так уж и легко.

— Поехала рожать в свой Тосно. Городок маленький. А я не привыкла быть в одном месте. Выходила на улицу — мне надо было куда-то идти! — и шла десять минут в один конец, десять — в другой. Город заканчивался. Тогда мы с Денисом садились в машину и ехали в Питер или в Нижний Новгород, — вспоминала Степанова.

Это путешествие привело их и на родину Дениса, в Нижний Новгород, где баскетболистка познакомилась с родителями супруга.

— У них дружная семья. Папа с мамой были удивлены, что я выше их сына на десять сантиметров. Но встретили меня как родную. Сестричка Дениса потом писала мне: «Машенька! Тебя Денис так любит!» И рисовала мне картинки, — поделилась спортсменка.

После рождения сына Коли Мария, как и планировала, вернулась в большой спорт. Сыном стал заниматься Денис. «На семейном совете решили: Колей пока займется Денис. Но вы не думайте, я не плохая мама. Я тоже участвую в воспитании. А вот готовить, если честно, не умею. Без баскетбола пока себя не представляю. Денис, конечно, необыкновенный мужчина. Я ему очень благодарна», — рассказывала Мария «Экспресс-газете».

Хотя, конечно, первые месяцы жизни ребенка Мария постоянно была рядом.

— Я кормила сына грудью до десяти месяцев! — вспоминает Мария. — Думала, месяцев до четырех покормлю, а потом начну тренироваться — состав молока меняется, ребенок сам отказывается. Начала тренироваться — а Колька все ест! Ему и полугода не было — он объехал со сборной шесть стран, — рассказывала Степанова «Советскому спорту».

Разумеется, появление сына кардинально изменило жизнь Степановой и Зубова и даже внесло коррективы в спортивную ее составляющую.

— Открывался зал в Ногинске. Опоздал президент федерации Чернов — игру задержали на час. Пошел матч — я не могу бегать: у меня в груди молока немерено. Коля, голодный, орет на трибуне. Муж не знает, что делать: у него сиськи нет. Попросила замену. Махнула Денису: «Давай сюда Кольку!» И прямо на «банке» его покормила", — поделилась с «Советским спортом» Степанова.

Денис Зубов и Мария Степанова. Фото Соцсети

Успешная карьера — счастливая семья

После свадьбы в 2003 году профессиональная карьера Степановой продолжалась еще 12 лет. Только в 2015 году после двух бронзовых олимпийских наград, одного серебра чемпионата мира и двух первых и двух вторых мест на «Европе» звездная спортсменка решила полностью посвятить себя семье. Степанова смогла полностью реализоваться и в семейной жизни. У Марии и Дениса родились еще один сын Марк и дочка Лера. Старший же сын Коля уже примеряет на себя разные виды спорта.

«Коля уже походил на хоккей, в бассейн, на теннис... Когда его спрашивают «кем будешь?», он отвечает: «Я буду профессиональным баскетболистом, ватерполистом, в теннис буду играть, хоккеем буду заниматься». Супермен растет!» — смеется Мария.