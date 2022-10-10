Авторынок в сентябре: русский с китайцем — братья навек

Агентство «Автостат» подвело итоги продаж новых автомобилей за первый осенний месяц. В десятке лидеров впервые оказалась только одна корейская модель, остальные — понятно кто.

1. Lada Granta

продано 12156 автомобилей, цены — от 678 тысяч рублей

Единственная бюджетная модель, оставшаяся на российском рынке, прибавила по сравнению с августом около 8 процентов объема, и именно «Гранте» рынок в первую очередь обязан общим 4-процентным ростом. Чтобы оценить отрыв модели от прочих бестселлеров, достаточно сказать, что суммарные продажи всех остальных фигурантов топ-10 лишь немного превысили результат «Гранты». Производство народного автомобиля не только возобновлено в полном объеме, но и обогатилось новыми вариантами: в частности, недавно была выпущена партия машин без электроусилителя рулевого управления.

2. Chery Tiggo 7 Pro

продано 2224 автомобиля, цены — от 2,29 миллиона рублей

Chery Tiggo 7 Pro.

Лидер в сегменте кроссоверов сменился: Haval Jolion, продававшийся лучше прочих паркетников в августе, опередила более дорогая модель Chery. Очевидно, почти 40-процентный взлет Tiggo 7 Pro объясняется интересом со стороны компаний каршеринга, активно скупающих китайские кроссоверы. Однако по итогам девяти месяцев нынешнего провального года престижная «семерка» уступает и «Джолиону», и Hyundai Creta, и окончательно ушедшему с радаров Renault Duster.

3. Haval Jolion

продано 2070 автомобилей, цены — от 1,899 миллиона рублей

Haval Jolion.

Самый популярный Haval остался практически на августовском уровне в плане объема продаж, но потенциал у него есть. Ведь модель в очередной раз подешевела, фактически сравнявшись по цене с «Кретой», и попала под действие государственной программы льготного кредитования, что должно подогреть интерес частников. Впрочем, октябрь в силу известных событий наверняка пробьет очередное дно, и его итогов пока не может предсказать никто.

4. Lada Niva Legend

продано 2054 автомобиля, цены — от 809 тысяч рублей

Lada Niva Legend.

Ровно в полтора раза по сравнению с августом поднялась старая добрая «Нива», и это логично в свете налаженного производства и демократичных по нынешним временам цен. Похоже, небогатую публику не особенно пугают слухи о возможном изъятии внедорожников для нужд армии, под которые простой и компактный полноприводник подходит почти идеально.

5. Geely Coolray

продано 1426 автомобилей, цены — от 1,88 миллиона рублей

Geely Coolray.

Продажи «Кулрея» снизились на 11 процентов после августовского взлета, когда он занял четвертое место в абсолюте. При этом в рейтинге брендов Geely опустился на одну строчку, пропустив вперед Hyundai, но это, скорее всего, временное тактическое отступление.

6. Lada Vesta

продано 1424 автомобиля, цены — от 1,122 миллиона рублей

Lada Vesta.

Тут все просто: продаются остатки, причем очень недешево, и падение всего на 24 процента — не такой уж плохой результат. Кстати, теперь только Granta и Vesta представляют в топ-10 сегмент обычных легковых автомобилей, все остальные модели — кроссоверы, поскольку корейские близнецы Kia Rio и Hyundai Solaris покинули горячую десятку.

7. Lada Niva Travel

продано 1030 автомобилей, цены — от 999 тысяч рублей

Lada Niva Travel.

Второй «Нивы» месяц назад вовсе не было в списке бестселлеров, но теперь положение выправляется. При этом по итогам девяти месяцев Travel опережает «Легенду», но до конца года расклад может измениться. Ведь раньше бывшую «Шеврониву» покупали те, кому хотелось чуть больше комфорта и ощущения современного автомобиля, а сейчас обе «Нивы» сходят с конвейера без кондиционера и АБС, и переплачивать приходится, по сути, за весьма спорный дизайн.

8. Chery Tiggo 4

продано 882 автомобиля, цены — от 1,7 миллиона рублей

Chery Tiggo 4.

Вернулся в топ-10 и один из самых бюджетных китайских кроссоверов, нарастив продажи почти вдвое, а в Москве Tiggo 4 и вовсе стал самым популярным автомобилем. Традиционный двигатель прогресса — каршеринг, хотя, возможно, сыграл роль и выход на российский рынок обновленной модели, внешне похожей на Tiggo 7 Pro. Если тенденция сохранится, «четверка» может поспорить с Geely Coolray, а в рейтинге брендов Chery уже занимает второе место, между «Ладой» и Kia.

9. Hyundai Creta

продано 852 автомобиля, цены — от 1,859 миллиона рублей

Hyundai Creta.

Корейский кроссовер, оставшийся в одиночестве среди отечественных и китайских моделей, сохраняет лидерство в своем сегменте по итогам девяти месяцев. Едва ли до конца года «Крету» успеют обойти Jolion или Tiggo 7, но в октябре мы можем уже не увидеть ее в топ-10. Ближайшие претенденты на замещение — дорогие китайские кроссоверы Exeed TXL и Geely Tugella.

10. Geely Atlas Pro

продано 762 автомобиля, цены — от 2,309 миллиона рублей

Geely Atlas Pro.

Но пока самым респектабельным автомобилем в горячей десятке остается Atlas, занимающий, как и месяц назад, последнюю строчку. Примечательно, что за ним в порядке убывания продаж расположились куда более бюджетные герои вчерашних дней: Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Lada Largus... Увы, ни у одного из них нет реальных шансов вернуться в топ-10, хотя октябрь наверняка преподнесет нам сюрпризы.