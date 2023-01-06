На свидание — через пол-Европы. Как велогонщик завоевал сердце звездной биатлонистки

История любви белорусских спортсменов Анны Солы и Станислава Рожкова.

Летом 2021 года в белорусском спорте появилась новая звездная семейная пара. Велогонщик Станислав Рожков и член сборной Белоруссии по биатлону Анна Сола поженились 20 июля в Орше — родном городе Станислава.

Анна Сола — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в спринте, считается одной из самых талантливых биатлонисток не только своей страны, но и всего постсоветского пространства. Она является чемпионкой мира среди юниоров в эстафете, а также бронзовым призером европейского первенства в смешанной эстафете. Не сильно от нее отстает и супруг — представляя велоклуб «Минск», Станислав является, пожалуй, сильнейшим белорусским велогонщиком на данный момент. За его плечами первые места в «Туре Китая», «Туре Болгарии», «Туре Фатих Султан Мехмет» и дважды «Туре Фуджоу», а летом прошлого года он стал национальным чемпионом по велогонкам.

Ниже — удивительная история любви двух спортсменов, представляющих свою страну на спортивной арене.

Фото Соцсети

Проехал пол-Европы ради первого свидания

Анна и Станислав познакомились в 2019 году в интернете, при этом были знакомы заочно благодаря общей подруге Ирине Лещенко. Также спортсмены часто пересекались летом, так как в это время года биатлонисты используют велотрек для тренировок. Несмотря на уговоры Ирины познакомиться друг с другом, ни Станислав, ни Анна не восприняли эту идею с энтузиазмом, желая сосредоточиться на своих спортивных карьерах.

В итоге через какое-то время Рожков все же решил написать девушке в VK. При этом, как признается сам Станислав, Анна даже не сразу добавила его в друзья, только спустя несколько дней. Следующие полгода пара проводила время в онлайн-переписке, где от обсуждения общих спортивных тем и тренировок молодые люди перешли к более личному общению. Перед новым, 2020 годом Станислав предложил встретиться, на что была согласна и Анна. Однако не все было так легко и просто — в конце года белорусская сборная по биатлону отправилась на предсезонные сборы в Европу и вернуться домой должна была не скоро.

Как оказалось, этот факт вовсе не смутил велогонщика, и он отправился в автомобильное путешествие из Минска в итальянский Антхольц, где команда Анны встречала Новый год. По словам Станислава, девушка долго не могла поверить, что он и правда едет к ней из белорусской столицы. Но, как он сам считает, все это было не зря: Рожков сразу понял, что Сола — его человек: «Аня до последнего не верила, что это правда, ведь у мужчин слова часто расходятся с делом. Мне она очень понравилась по общению, она очень основательная, не бросает слов на ветер. Даже во время нашей переписки я просто так отправлял ей поцелуй, а она сразу спрашивала зачем я его отправил. К ней просто так не подойти, сперва нужно потрудиться, чтобы заслужить ее доверие. Плюс она очень воспитанная, честная и справедливая, всегда поможет ближнему. Я очень ценю в ней эти качества».

Фото Соцсети

Любовь на расстоянии

Учитывая, что в настоящий момент молодожены на пике своих спортивных карьер, они часто находятся порознь друг от друга, участвуя в соревнованиях по всему миру. Но это никак не влияет на отношения возлюбленных. Наоборот, Анна и Станислав стараются находить любую возможность увидеться, и каждая такая встреча становится для них особенной. Как признаются сами супруги, крепкими их отношения делает тот факт, что они оба являются профессиональными спортсменами и понимают друг друга с полуслова. Также пара любит отмечать, что их отлично приняли в командах друг друга, и это очень сильно помогает, когда они находятся в разъездах. Например, партнеры по команде помогают дарить подарки от имени супруга.

Несмотря на постоянные соревнования, супруги всегда следят за успехами друг друга. Здесь хочется вспомнить историю Станислава от 13 февраля 2022 года. В тот день Сола участвовала в гонке преследования на первой в ее карьере Олимпиаде. Одновременно с ней стартовал в велогонке и Рожков, но уже в «Туре Анталии». Понимая, насколько это важные старты в жизни супруги, Станислав умудрился узнать результаты прямо во время своей гонки: «Не мог следить за гонкой в прямом эфире, но все время думал, что там происходит в Пекине. Я ехал с машиной сопровождения и в один момент, когда группа немного притормозила, спросил у тренеров, что там в Китае. Мне сказали, что Сола четвертая. Я даже сначала не поверил, подумал, что они говорят про Алимбекову, которая лучше показала себя в спринте. После гонки сам решил удостовериться и посмотрел результаты лично. Тогда я даже подумал, что какой это классный для нее прорыв».

Отправиться через всю Европу ради первого свидания или узнать результаты другого вида спорта, когда у тебя у самого гонка в самом разгаре — Станислав Рожков доказал, что ради любви возможно все.