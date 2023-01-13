Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» из России — кто она?

Уже в субботу оренбурженка поборется за звание самой красивой девушки Земли.

14 января в Новом Орлеане пройдет финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Как сообщила газета «Известия», Россию на нем представляет 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, которая летом получила звание «Мисс Россия — 2022». Рассказываем, кто же такая Анна.

Кто такая Анна Линникова

Анна родилась 4 апреля 2000 года. Мама девушки по образованию экономист, папа — программист. В семье также есть младший ребенок — Егор, который в этом году оканчивает 11-й класс. Несколько лет назад вся семья переехала в Москву.

После окончания средней школы в Оренбурге Анна поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, выбрав направление «Реклама и связи с общественностью», но в 2022 году сменила факультет и теперь учится на искусствоведа.

С 16 лет девушка работает моделью, в том числе и за границей. Ей удалось побывать в Японии, Китае, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. Анна свободно владеет английским и французским языками.

Анна Линникова. Фото Соцсети

По словам Анны Линниковой, ее сердце до сих пор свободно. «На личном у меня тишина — даже молодого человека нет», — рассказывала девушка в интервью.

«Многие думают: красивая девушка, да еще и с титулом — как к ней подойти? Так никто и не решается познакомиться. И даже в соцсетях мне никто не пишет и не зовет на свидание. А для меня важно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Мой мужчина мечты — в первую очередь ответственный: сказал — сделал. У меня папа такой. Хочу встретить умного, доброго, любящего, который постоянно стремится к чему-то большему. Ну и, конечно, мне важно, чтобы человек был со мной одного уровня — финансового, социального. Наравне или выше, чтобы мне было куда стремиться». Анна Линникова

В 2022 году Анна приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», где выиграла главный приз, обойдя 24 претендентки со всей страны. Победительнице выпала честь представлять Россию на двух самых престижных конкурсах: «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

После победы на конкурсе «Мисс Россия» пользователи социальных сетей прозвали Анну Линникову «улучшенной копией Натальи Водяновой». Девушка этому не противится.

«Она мне очень нравится. Это не моя ролевая модель, просто у нас один типаж — беби-фейс, когда взрослая девушка выглядит как ребенок. Этот типаж, кстати, очень любят в Азии, поэтому там у меня всегда было много работы. А девушка, от которой я бы многое хотела почерпнуть, — американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. Она красивая, умная, смешная, занимается бизнесом», — признавалась Анна Линникова.

Для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» Анна представила национальный костюм «Корона Российской империи», который был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Он сделан из шелкового бархата, декорирован полудрагоценными камнями и жемчугом.

Кто из россиянок уже выигрывал титул «Мисс Вселенная»

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, который проводится с 1952 года. Долгое время им владел Дональд Трамп, однако в 2015 году он продал его голливудскому импресарио Ари Эммануэлю.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года, однако выиграть корону мисс Вселенная ей удавалось всего однажды: в 2002 году этот титул получила уроженка Пскова Оксана Федорова. Однако эта победа сопровождалась большим скандалом, так как Федорова отказалась от престижного титула в пользу учебы. С тех пор россиянки негласно были в «стоп-листе», о чем рассказывала участница конкурса 2006 года Татьяна Котова. Только в 2010-м Ирине Антоненко удалось войти в топ-15, а в 2012 году Елизавета Голованова оказалась в десятке самых красивых участниц.

Анна Линникова (в центре). Фото Соцсети

Сейчас в конкурсе принимают участие 16 самых красивых девушек со всей Земли, лучшую из них выберут 14 января в Новом Орлеане. Среди главных претенденток на корону мисс Вселенная — 2022 называют представительниц Перу, Колумбии, Италии, Венесуэлы, Мексики, Южной Африки, Вьетнама и Таиланда.